В России

Дальневосточные рейсы дофинансируют еще на 152 млн рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пассажирские авиаперевозки между европейской частью РФ и Дальним Востоком будут дополнительно просубсидированы в этом году еще на 152 млн руб., сообщили в Росавиации.

Деньги будут переведены из программ поддержки авиаперевозок в Калининград и Симферополь, в которых, по данным Росавиации, "образовалась экономия".

"Сегодня комиссия Росавиации по реализации программы субсидирования воздушных перевозок приняла решение о дофинансировании субсидируемых маршрутов с Дальнего Востока в центральную часть России и обратно за счет образовавшейся экономии средств еще на 152 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в июле Росавиация заявила о перераспределении в пользу дальневосточной программы 473 млн рублей. Таким образом, общая сумма допфинансирования составит 625 млн рублей. "За счет этих средств будут просубсидированы самые востребованные маршруты - из Магадана, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Якутска и Владивостока в Москву. Таким образом, российские авиакомпании, прежде всего, "Аэрофлот-российские авиалинии", смогут дополнительно выставить в продажу по специальному тарифу около 70 тысяч билетов со значительной скидкой в цене", - заявили в Росавиации.

Программы субсидирования авиаперевозок из Москвы на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь утверждены одним постановлением правительства и имеют общее финансирование - благодаря этому субсидии могут перераспределяться. В этом году на поддержку трех программ было выделено 3,8 млрд руб., из них 2,86 млрд руб. предназначались дальневосточным рейсам, которыми планировалось перевезти 446,7 тысяч пассажиров.

Формально осуществить перелет по льготным тарифам можно с 1 марта по 1 декабря, но, как сообщалось ранее, участвующий в программе "Аэрофлот" распродал все билеты на Дальний Восток за первые шесть дней. В начале июля Росавиация сообщала, что по дальневосточной программе полет осуществили всего более 90 тыс. пассажиров, общее количество проданных с начала года билетов - более 300 тыс. штук на субсидий в 2 млрд руб.

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