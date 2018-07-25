Кадыров сообщил о выделенной туробъектам на Кавказе бюджетной поддержке

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Туристические объекты на Северном Кавказе, в том числе в Чеченской республике, получат поддержку из бюджета, сообщает в своем телеграме глава республики Рамзан Кадыров.

Правительство России приняло постановление о бюджетных ассигнованиях на проектирование и строительство объектов туристических комплексов на Северном Кавказе, включая всесезонный горнолыжный курорт "Ведучи", расположенный в Чечне, написал Кадыров.

"Это имеет огромное значение для развития инфраструктуры "Ведучи", а также курортов других регионов", - отмечает глава республики. По его словам, "Ведучи" уже пользуется популярностью, среди посетивших его туристов много иностранцев, также приезжают жители Москвы, Петербурга, других городов и регионов России.

"Мы уже выполнили огромный объём работ. Это позволило, не дожидаясь завершения строительства, создать условия для полноценного отдыха сотен тысяч человек. Попутно развиваем оздоровительные комплексы "Кезеной-Ам", "Нихалоевские водопады", "Беной", "Серноводск - Кавказский". Очень приятно, что на них почти не бывает свободных мест", - пишет Кадыров.