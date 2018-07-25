МЧС завершило начатую после пожара в "Зимней вишне" проверку торговых центров

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - МЧС России завершило проверку торговых центров, которая проводилась по всей стране после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", сообщил первый замглавы министерства Александр Чуприян.

"Мы подготовили материалы, где обобщаем, на основе этих материалов будут даны предложения по внесению изменений в действующее законодательство", - сказал Чуприян журналистам на форуме "Территория смыслов на Клязьме".

По словам замминистра, проверки выявили нарушения в ТЦ. "Но это и не новость. Они (торговые центры - ИФ) должны в настоящее время трансформироваться по итогам наших выводов и предложений. Если мы пропишем правила игры, то они должны будут соблюдаться всеми. В футболе рукой не играют, и здесь не должны быть нарушения. Для этого существует депутатская группа, которая нам помогает подготовить ряд изменений в действующее законодательство", - сказал Чуприян. Он добавил, что 30 июля МЧС доложит правительству о результатах проверки.

25 марта в Кемерово произошел пожар в ТРЦ "Зимняя вишня". Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресный день было много детей. В результате 60 человек погибли, в том числе 41 ребенок.