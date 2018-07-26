Мужчина попробовал нелегально попасть в Крым на плоту из бутылок

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские пограничники оштрафовали мужчину за попытку нелегально проникнуть в Крым через границу с Украиной, нарушитель пытался переплыть залив Сиваш на самодельном плоту из досок и пластиковых бутылок, сообщило в четверг пограничное управление ФСБ России по Республике Крым.

"При себе у гражданина обнаружены паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карт, телефонов, флеш-карты и видеокамера", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, нарушитель границы пересекал залив, отделяющий Крымский полуостров от территории Украины, со стороны населенного пункта Стрелковое и двигался в направлении мыса Безымянный на российской территории.

Задержанный сообщил пограничникам, что ранее имел украинское гражданство, но получил гражданство России в одном из городов Восточной Сибири по государственной программе содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

"Свое решение пойти в обход пункта пропуска гражданин объяснил увлечением экстремальным туризмом. Конечной целью маршрута должен стать подъем на вершину Эвереста", - сообщает пресс-служба.

На гражданина наложен штраф по статье 18.1 (Нарушение правил пересечения Государственной границы РФ) кодекса об административных правонарушениях. Размер взыскания не уточняется, согласно КоАП штраф за такое нарушение может составлять от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.