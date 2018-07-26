Принят закон, предоставляющий парам право выбора дня бракосочетания

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем чтении инициированный правительственном закон о введении с 1 октября 2018 года более гибких правил выбора даты и времени регистрации брака, позволяющих заранее бронировать желаемое время свадьбы.

Гражданам предоставляется возможность самостоятельно выбирать дату и время госрегистрации брака - но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак.

День регистрации брака можно будет выбрать дистанционно, отпадет необходимость лично приходить в органы записи актов гражданского состояния. Записаться можно будет через "Единый портал государственных и муниципальных услуг".