Вице-премьер Борисов сменил Рогозина на посту главы попечительского совета ФПИ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Попечительский совет Фонда перспективных исследований (ФПИ) вместо Дмитрия Рогозина возглавил вице-премьер Юрий Борисов, следует из указа президента РФ.

Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, проектом указа предлагалось назначить на эту должность министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Также указом главы государства назначены новые члены попечительского совета ФПИ в ближайшие 5 лет - замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Криворучко в совете ФПИ будет представителем президента РФ, сменив ставшего вице-премьером Борисова.

Рогозин продолжит работу в Фонде уже в качестве главы "Роскосмоса", следует из документа.

Совет покинули бывший гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров и вице-президент Сколковского института Алексей Пономарев, говорится в указе.

В феврале на официальном интернет-портале нормативно-правовых актов был опубликован проект указа президента РФ, разработанный министерством обороны РФ. Документом предлагалось ввести в попечительский совет ФПИ Шойгу, назначив его председателем попечительского совета вместо Рогозина.

Фонд перспективных исследований действует в целях содействия осуществлению прорывных научных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства.

В ходе сотрудничества ФПИ направляет в Минобороны России проекты для проведения экспертизы, разработки предложений по их сопровождению и использованию полученных результатов в интересах создания принципиально новых и модернизации существующих образцов вооружения и военной техники.