Эксперимент по маркировке молочной продукции в РФ начнется 1 сентября

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года провести эксперимент по маркировке молочной продукции.

Проект соответствующего постановления размещен на сайте regulation.gov.ru.

Согласно документу, маркировке будут подлежать молоко, кроме сырого, сливки, сухие молоко и сливки, сливочное масло, масляные пасты, топленое масло, спреды и топленые сливочно-растительные смеси, молочный жир. Кроме того, средства идентификации планируется наносить на сыры, сырные продукты и творог, сгущенные молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочную сыворотку.

Уполномоченными органами по проведению эксперимента являются Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязи, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФСБ, ФНС, ФТС.

Функции оператора информационной системы, которая будет использоваться для проведения эксперимента, предлагается возложить на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Причем эти функции будут выполняться безвозмездно, отмечается в проекте постановления.

В положении о проведении эксперимента уточняется, что он нацелен на противодействие незаконному ввозу, производству и обороту отдельных видов молочной продукции, в том числе контрафактных, а также на повышение собираемости таможенных и налоговых платежей.

Участие в эксперименте добровольное.

По данным ЦРПТ, для маркировки молочных продуктов планируется использовать цифровой код Data Matrix, который будет наноситься на упаковку и прослеживаться по всей цепочке товарооборота.