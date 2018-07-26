Россия вывела из Сирии еще 200 военных полицейских

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Около 200 военнослужащих военной полиции вернулись домой из Сирии, сообщили в четверг в министерстве обороны России.

"Самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России они были доставлены на аэродром "Моздок" в Северной Осетии", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, 200 военных полицейских получили благодарность от командования за мужество и высокий профессионализм при выполнении задач в Сирии - охране гражданских объектов, сопровождении гуманитарных грузов и обеспечении безопасности гуманитарных коридоров в зонах деэскалации.

В военном ведомстве сообщили, что подразделение военной полиции вернулось из Сирии в Дагестан.

17 июля Минобороны РФ сообщало о возвращении из Сирии 100 российских военных полицейских.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Российские самолеты и вертолеты, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, поддерживают наземные операции сирийской армии против террористических группировок.

В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра по примирению враждующих сторон и военной полиции.

На постоянной основе в Средиземном море действует российская эскадра.

В декабре 2017 года было объявлено о существенном сокращении российской группировки в Сирии.

Как сообщало Минобороны РФ, в пункты постоянной дислокации на российской территории вернулись 35 самолетов и вертолетов, специалисты летно-технического состава, медицинский отряд специального назначения.