В Калифорнии задержали подозреваемого в лесных пожарах, из-за которых эвакуировали 15 тыс. человек

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Полиция американского штата Калифорния задержала мужчину, подозреваемого в организации серии поджогов, из-за которых начались несколько крупных лесных пожаров, сообщает в четверг американский телеканал ABC.

По версии следствия, задержанный - 32-летний Брэндон Макгловер - устроил в среду по меньшей мере пять лесных пожаров близ населенного пункта Идилуайлд. Пожар, получивший название "Крэнстон", в результате охватил около 2 тыс. га.

Власти штата распорядились эвакуировать всех жителей Идилуайлда, население которого составляет около 12 тыс. человек. Эвакуация также затронула более трех тысяч жителей близлежащих районов и площадок для кемпинга.

Согласно информации местной пожарной службы, огонь достиг жилого района. В результате пять домов сгорели, еще около 600 оказались под угрозой.

По информации ABC, на данный момент пожарным службам с трудом удается сдерживать распространение огня. Ситуация осложняется жаркой и засушливой погодой.