Жительницу Липецкой области осудили за убийство из зависти подруги и ее трехлетней дочери

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Липецкий областной суд в четверг приговорил к 18,5 годам лишения свободы в колонии общего режима 22-летнюю жительницу города Грязи за убийство с особой жестокостью своей школьной подруги и ее малолетней дочери. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствием и судом установлено, что вечером 28 октября 2017 года подсудимая, гостившая у молодой семьи в квартире многоэтажного жилого дома в Липецке, нанесла множественные удары ножом хозяйке, а также ее трехлетней дочери, ставшей свидетельницей убийства. Затем она похитила ноутбук и документы хозяев квартиры и скрылась с места преступления.

После задержания свои действия женщина объяснила внезапно возникшей неприязнью к школьной подруге на почве зависти.

В ходе судебного заседания объявлялся перерыв в связи с тем, что женщине-конвоиру стало плохо после оглашения подробностей совершенного преступления.