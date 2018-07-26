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Вырубка леса под фан-зону ЧМ в Ижевске обернулась уголовным делом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в ходе строительства фан-зоны Чемпионата мира по футболу в Ижевске, сообщил прокурор Удмуртии Артем Николаев.

"По нашим материалам, дело уголовное возбуждено, пока расследуется", - сказал Николаев журналистам в четверг. Он уточнил, что дело возбуждено по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

В свою очередь, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что дело связано с вырубкой на этом месте аллеи. Еще один источник, знакомый с ситуацией, сказал, что были допрошены некоторые действующие и бывшие чиновники администрации Ижевска.

Агентство пока не располагает официальными комментариями других правоохранительных органов.

Фан-зона к Чемпионату мира по футболу в Ижевске была открыта в городском парке им. Кирова.

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Теги: Ижевск, ЧМ-2018
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