В СКР не нашли причин расследовать смерть Ивана VI, Павла I, Петра III и Федора Годунова

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело по факту смерти российских императоров Ивана VI, Павла I, Петра III, а также царя Федора Годунова.

Ранее с соответствующим запросом в СК РФ обратился депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин. В его секретариате "Интерфаксу" подтвердили факт направления запроса и получения ответа за подписью замглавы СКР Краснова.

"Предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ оснований для принятия указанных процессуальных решений (о возбуждении уголовного дела - ИФ) в настоящее время не имеется", - говорится в официальном ответе СКР.

Там отметили при этом, что "персонального интереса и имеющейся точки зрения на исторические события все-таки недостаточно для возбуждения уголовного дела".

Между тем сам Рашкин сообщил в своем твиттере, что его запрос в СКР был троллингом. "Именно троллинг. Пусть реальными преступлениями занимаются, а не раскопками. И очень печально, что вот это вызывает бешеный отклик, а реальные правонарушения - нет", - написал он в ответ на критические комментарии.