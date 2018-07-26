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Бывший замначальника клуба ЦСКА Хамазин арестован по делу о взятке

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал на два месяца арест бывшего заместителя начальника по материально-техническому обеспечению ФАУ Минобороны РФ "Центральный спортивный клуб армии" Андрея Хамазина, подозреваемого в мошенничестве и получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"По ходатайству следователя, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 сентября", - сказала представитель суда Татьяна Горшкова в четверг.

Хамазину инкриминируется совершение двух эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290) УК РФ.

По данным источника "Интерфакса", речь идет о взятке в несколько миллионов рублей.

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Теги: Москва, ЦСКА, Андрей Хамазин
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