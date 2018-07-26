Судебные приставы за долги арестовали пять троллейбусов в Петрозаводске

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Судебные приставы из-за многомиллионных долгов арестовали имущество МУП "Городской транспорт" в Петрозаводске, взыскание наложено на пять троллейбусов, сообщили "Интерфаксу" в региональном УФССП.

"Данная мера является обеспечительной с целью побуждения должника к уплате задолженности", - сказал собеседник агентства.

Также приставы обязали руководство муниципального предприятия ежедневно перечислять на счет УФССП 50% выручки от продажи проездных билетов. Причина - долг перед налоговой службой и фондом социального страхования в размере 16,8 млн рублей.

Как заявил "Интерфаксу" руководитель управления жилищного хозяйства мэрии Петрозаводска Евгений Перов, юристы МУП "Городской транспорт" подали заявление в Арбитражный суд Карелии, в котором просят предоставить отсрочку. Первое заседание назначено на 31 июля.

"Если суд наши требования удовлетворит, то мы вернемся к вопросу о погашении долга. В сентябре будет рассмотрена возможность предоставления предприятию субсидии", - сказал Перов.

По его словам, арестованные троллейбусы пока продолжают работать на городских маршрутах. На зарплатах сотрудников предприятия долг никак не отразится, заверил он.

В сентябре состоится первая после летнего отпуска сессия Петрозаводского городского совета, на которой, в случае положительного решения Арбитражного суда, депутаты рассмотрят вопрос о выделении субсидии предприятию "Городской транспорт" на погашение долга.

Муниципальное предприятие испытывает постоянные финансовые трудности. Ежегодно из городского бюджета на нужды троллейбусного парка выделяются 100-150 млн рублей. Но МУП продолжает накапливать долги перед налоговой службой и электрическими компаниями, несмотря на то, что цена проездного билета в начале этого года выросла с 20 до 25 рублей и сравнялась по стоимости с проездом в некоторых частных маршрутных такси.