ВС РФ спустя 73 года оправдал осужденного за госизмену историка Петра Якира

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд России удовлетворил представление заместителя Генерального прокурора РФ и оправдал советского историка, участника правозащитного движения Петра Якира, обвиненного в госизмене и осужденного за это преступление в 1945 году.

"Постановление Особого совещания при НКВД СССР от 10 февраля 1945 года и определение военной коллегии ВС СССР от 18 июня 1955 в отношении Якира П.И. отменено. Уголовное дело прекращено в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений", - сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе суда.

В Верховном суде пояснили, что заседание проходило в закрытом режиме, так как материалы дела имеют гриф "Совершенно секретно".

Верховный суд также признал за Якиром право на реабилитацию. Согласно закону, в случае смерти реабилитированного, право на взыскание компенсации переходит к его наследникам.

Петр Якир - советский историк и участник правозащитного движения, сын видного советского военачальника Иона Якира, расстрелянного в 1937 году за участие в "военно-фашистском, антисоветском заговоре".

В 1944 году Якир был арестован и 10 февраля 1945 года приговорен к 8 годам заключения по обвинению в контрреволюционной пропаганде и разглашении государственной тайны. В 1955 году он был реабилитирован как репрессированный.

В 1973 году московский суд приговорил Якира к 3 годам заключения и 3 годам ссылки за антисоветскую агитацию. Тогда Якир признал свою вину и публично раскаялся.

Петр Якир умер в 1982 году.