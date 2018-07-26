Новосибирские следователи проверят сообщения о брошенном на острове инвалиде

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы Новосибирской области начали проверку сообщения СМИ об инвалиде, брошенном на острове без еды и воды, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

"Следственными органами (...) проводится проверка по факту оставления в опасности мужчины-инвалида 1969 года рождения на острове "Коровий", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 25 июля мужчина был обнаружен в критическом для жизни и здоровья состоянии одним из рыбаков. Приятель, с которым мужчина-инвалид прибыл на остров, уплыл от него на лодке несколько дней тому назад и не вернулся, оставив без питания и воды инвалида с ограниченными возможностями.

После сигнала о помощи на остров прибыли спасатели, которые доставили инвалида на берег и передали медицинским работникам.