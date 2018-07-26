В Госдуме подтвердили госпитализацию Иосифа Кобзона

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Госдуме подтвердили факт госпитализации первого заместителя председателя комитета по культуре, народного артиста СССР Иосифа Кобзона, опровергнув при этом сообщения некоторых СМИ о том, что он находится в крайне тяжелом, критическом состоянии.

"Действительно, Иосиф Давыдович госпитализирован, но речь не идет о его крайне тяжелом состоянии, как это сообщили некоторые издания", - заявил "Интерфаксу" осведомленный источник в нижней палате парламента.

Ранее в СМИ появилась информация, что Народный артист СССР был срочно госпитализирован.

Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию. В 2009 году ему была сделана операция по поводу онкологического заболевания.

В 2015 году он сообщал, что ему должны сделать операцию в Италии.