Медсестра кемеровского интерната заплатит 10 тыс. руб. штрафа за смерть пациента после побега

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Калтанский районный суд Кемеровской области признал медсестру Малиновского психоневрологического интерната виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил ее к штрафу в десять тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

В октябре 2017 года 34-летний инвалид второй группы, проживавший в интернате, самовольно покинул его. "Младшая медсестра сообщила о побеге палатной медсестре, но та не придала этому значения, не организовала поиски, а также не сообщила об этом при передаче смены. На следующий день тело сбежавшего обнаружили на улице в поселке Малиновка, мужчина умер от переохлаждения", - говорится в пресс-релизе.

Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ), женщина признала свою вину и раскаялась.