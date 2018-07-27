На зампреда магаданского правительства завели дело о превышении полномочий

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - На заместителя председателя правительства Магаданской области Игоря Озимка возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщили в пятницу в СКР.

Уточняется, что материалы были подготовлены сотрудниками УФСБ.

Следствие полагает, с 2015 по 2016 годы Озимок обеспечил коммерческой организации госконтракт стоимостью более 59 млн рублей с Магаданским областным государственным казенным учреждением "Управление транспорта и автомобильных дорог" на оказание услуг по содержанию автодороги в регионе.

Зная, что аффилированное ему предприятие не сможет выполнить условия контракта из-за отсутствия техники и специалистов, он склонил директора ОАО "Тенькинская дорожная компания" к заключению договора субподряда по этому же контракту на 47 млн рублей.

"Таким образом, подозреваемый обеспечил получение прибыли для подконтрольного ему коммерческого предприятия в сумме 12 млн рублей", - отмечается в сообщении. В нем говорится, что подозреваемый действовал совместно со своим родственником.

По уголовному делу проводятся обыски по месту жительства и работы Озимка.