Россельхознадзор отчитался об уничтожении сибирского шелкопряда в красноярских лесах

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Специалисты управления Россельхознадзора по Красноярскому краю провели выборочное обследование в лесах Северо-Енисейского района, обработанных химическими препаратами против сибирского шелкопряда, сообщает пресс-служба ведомства.

"Проверка эффективности мероприятий по подавлению и уничтожению численности сибирского шелкопряда выборочно проведена в 14 лесных кварталах одного из районных лесничеств. В результате проведенных исследований живых насекомых сибирского шелкопряда обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Впервые вспышка массового размножения сибирского шелкопряда на территории Красноярского края была зафиксирована в 2016 году. Уже к концу года площадь лесных насаждений поврежденных сибирским шелкопрядом составила 935 тыс. га.

За три года специалисты обработали специальными препаратами более 1 млн 100 тыс. га леса. Всего на борьбу с шелкопрядом было потрачено 850 млн рублей.

В нынешнем году специалисты также обработали с воздуха более 192 тыс. га, до конца сезона планируется - еще 100 тыс.

По оценке экспертов, эффективность обработки составила 94-98%.

Сибирский шелкопряд - бабочка, гусеницы которой питаются хвоей почти всех хвойных пород, предпочитает лиственницу. На территории России вид распространен на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Считается опасным лесным вредителем, уничтожающим ценные породы деревьев на значительных территориях.