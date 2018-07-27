Умер журналист и общественный деятель Шенталинский

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Журналист Виталий Шенталинский, создатель Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей России, скончался на 79-м году жизни, сообщает международное историко-просветительское общество "Мемориал".

"Умер Виталий Шенталинский. Поэт, писатель, журналист, общественный деятель - и друг "Мемориала" с самого начала, на протяжении почти 30 лет", - говорится в сообщении правления "Мемориала".

В "Мемориале отмечают, что Шенталинский еще в годы перестройки создал и возглавил Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей. "Без него этой комиссии не было бы - и не вернулись бы, не пришли бы к читателям многие сочинения погибших авторов. Да и о судьбах многих мы так и не узнали бы без его подвижнического труда, который он продолжал - подчас почти в одиночку", - добавили в правлении общества.

Шенталинский родился 7 октября 1939 года в Кемерове. Работал редактором радио и телевидения, специальным корреспондентом журнала "Вокруг света", вел рубрику "Хранить вечно" в журнале "Огонек". Шенталинский - автор 12 книг стихов и прозы, лауреат премий журналов "Звезда", "Огонек", "Сельская новь".

В 1988 году создал и возглавил Комиссию по творческому наследию репрессированных писателей России.