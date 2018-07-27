Сотрудник курганского управления МЧС попался на присвоении премий подчиненных

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Следственное подразделение УФСБ России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудника регионального управления МЧС, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Пресс-служба Управления ФСБ России по региону сообщает в пятницу, что в течение двух лет начальник одной из пожарных лабораторий Курганской области издавал и подписывал приказы о поощрении и оказании иной материальной помощи своим сотрудникам.

Затем подполковник внутренней службы МЧС заставлял коллектив возвращать деньги. Сумма премий и материальных выплат варьировалась от трех до ста тысяч рублей. "Сотрудники были вынуждены подчиняться, опасаясь неблагоприятных последствий по службе", - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, деньги переводили на банковскую карту начальника или передавали наличными в его кабинете. Всего предприимчивый руководитель собрал со своего коллектива не менее 270 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, установлены факты присваивания им денег учреждения через составление фиктивной финансово-хозяйственной документации по затратам на ремонт техники, закупку канцелярских товаров и ГСМ.

Также за денежное вознаграждение силовик лоббировал интересы некоторых коммерческих фирм в сфере пожарных сигнализаций. Совместно с предпринимателями он инициировал процедуру отказов в подключении автоматизированных пожарных сигнализаций, установленных конкурентами к пультам пожарной охраны, и настоятельно рекомендовал юридическим лицам при проверке указанных сигнализаций обращаться в конкретные компании.