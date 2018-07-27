Володин объяснил Жириновскому, что от американской модели в Думе пострадает сама ЛДПР

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В случае введения в РФ американской двухпартийной системы избрания парламента больше других думских партий пострадает ЛДПР, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так он отреагировал на предложение лидера либерал-демократов Владимира Жириновского перейти в России к двухпартийной модели представительства в парламенте.

"У них (США) порядка 100 партий, но у власти две партии. У них 100% мажоритарная система, они все избираются по одномандатным округам. Если реализовать (американскую) модель у нас, то скорее всего, второй партией будет КПРФ, а больше всех пострадает от реализации этой американской модели фракция ЛДПР",- сказал Володин в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии.