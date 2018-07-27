Татарский драматург погиб, упав в оркестровую яму

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Во время репетиции в доме культуры Арска (Татарстан) упал в оркестровую яму и погиб 59-летний драматург Гафур Каюмов. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Эльвира Камалова.

"Произошел несчастный случай: накануне в районе 18:00 часов в доме культуры Арска шла репетиция - подготовка к мероприятию. Гафур Каюмов упал со стремянки в оркестровую яму и напоролся на трубу, она пробила ему легкое", - сказала Камалова.

Она уточнила, что драматург был тут же доставлен в больницу, где во время операции скончался.

"Сегодня проходит прощание с ним. Он будет похоронен в родной деревне в Арском районе", - добавила Камалова.

Гафур Каюмов родился в 1959 г. в деревне Н.Сарда Арского района. Закончил Казанское театральное училище. В 1983-1990 гг. работал в Республиканском передвижном театре (ныне им.К.Тинчурина). В 1990 -1997 гг.- в Татарском академическом театре. Выступал как актер, кроме того, с конца 80-х годов писал пьесы, которые идут в театрах Татарстана и Башкортостана.