Заказавший убийство сестры житель Татарстана получил 19 лет тюрьмы

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд Татарстана вынес приговор троим подельникам, обвиняемым в заказном убийстве женщины из-за квартиры, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

"Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла всем троим обвинительный вердикт. Судом заказчику преступления - Ростиславу Руднику - назначено наказание в виде 19 лет колонии особого режима, его соучастнику Олегу Долгову - 16 лет строгого режима и непосредственному исполнителю Евгению Рахову - 20 лет 6 месяцев особого режима", - сказал представитель суда.

Потерпевшим по данному делу был признан сводный брат погибшей, который заявлял иск о взыскании с осужденных 3 млн рублей компенсации морального вреда.

"Суд присудил потерпевшему 1 млн рублей и взыскал с Рудника 300 тыс. рублей, Долгова - 200 тыс. рублей и с Рахова - 500 тыс. рублей", - уточнил собеседник агентства.

По информации прокуратуры Татарстана, работник ЧОП предложил своему коллеге 100 тыс. рублей за убийство сестры, но тот отказался. Тогда злоумышленник попросил его найти киллера, пообещав за это 50 тыс. рублей. В случае отказа мужчина угрожал требованием возврата денежного долга, а также увольнением с работы за употребление наркотиков. В итоге исполнитель был найден.

"Получив фотографии жертвы и домофонный ключ от входной двери подъезда, исполнитель преступления спрятался на чердаке дома, где находился до наступления ночи. Затем он спустился к квартире и стал поджидать жертву. Утром, когда женщина открыла входную дверь, злоумышленник ворвался в квартиру и ударил ее ножом в руку и канцелярским ножом в шею. После этого нападавший задушил женщину и с места преступления скрылся", - говорится в пресс-релизе.

В дальнейшем пособник и исполнитель получили от организатора причитающееся им вознаграждение.