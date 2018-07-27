Жительница Екатеринбурга взыскала с "дочки" ЛУКОЙЛа 210 тыс. руб. за плохой бензин

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск жительницы Екатеринбурга к ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт" о возмещении ущерба из-за некачественного топлива. Вышестоящая инстанция оставила это решение в силе, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Женщина в январе текущего года заправила свой автомобиль Hyundai Creta на автозаправочной станции в Екатеринбурге, принадлежащей ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт".

В тот же день автомобиль заглох и больше не заводился. Она обратилась в сервисный центр, где специалисты выяснили, что в бак автомобиля залито некачественное топливо. Позже экспертиза установила, что это была смесь бензина и дизельного топлива.

В итоге пришлось сливать залитый бензин, менять топливный фильтр, промывать систему. Также специалисты рекомендовали заменить катализатор.

Расчетная стоимость восстановительного ремонта автомобиля с учетом износа составила 112 364 рублей.

Автовладелец подала претензию в ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт" о возмещении причиненного ущерба, но продавец оставил ее без удовлетворения.

Тогда женщина обратилась с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга и просила взыскать с компании 159 338 рублей в счет возмещения причиненного ущерба, 30 тыс. рублей компенсации морального вреда и штраф в соответствии с положениями о защите прав потребителей.

Суд исковые требования удовлетворил частично, взыскав с "Пермнефтепродукта" 210 тыс. рублей, из которых 124 823 рублей материального ущерба, 2 тыс. рублей компенсации морального вреда, 63 411 рублей штрафа, 15 тыс. рублей за услуги представителя и 5 тыс. рублей за услуги эксперта.

Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, указав на недоказанность причинно-следственной связи между своими действиями и имущественным ущербом. Однако Свердловский областной суд оставил решение суда нижестоящей инстанции без изменений.

В "Пермнефтепродукте" "Интерфаксу" получить комментарий пока не удалось.

"ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт" действует на территории Приволжского и Уральского федеральных округов. Предприятие является 100%-ной дочерней структурой ПАО "ЛУКОЙЛ" , вошло в состав группы в 1993 году.