На начальника СИЗО в КБР завели дело из-за попытки изнасилования подчиненной

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного изолятора СИЗО-1 в Кабардино-Балкарии, подозреваемого в попытке изнасилования подчиненной. Об этом сообщает старший помощник руководителя следственного управления СКР по КБР Мурат Багов в пятницу.

По версии следствия, подозреваемый, работая в 2016 году в должности заместителя начальника следственного изолятора по оперативной работе, пытался склонить к интимной близости одну из сотрудниц следственного изолятора, на что получал категорический отказ.

"Днем 2 июня 2016 года в административном корпусе следственного изолятора он заметил, что потерпевшая вошла в кабинет отдела охраны, проследовал за ней и, повалив на диван, попытался вступить в половой акт", - говорится в пресс-релизе.

Однако потерпевшая сумела оказать сопротивление.

"Оттолкнув подозреваемого от себя и угрожая применением табельного пистолета, она заставила его покинуть помещение. Осознавая реальную возможность применения потерпевшей оружия, подозреваемый был вынужден покинуть служебный кабинет", - отмечается в сообщении.

Потерпевшая опасалась сразу заявить о попытке изнасилования, так как находилась в служебной зависимости от подозреваемого.

В отношении начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по КБР возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на изнасилование (ч.3 ст.30, ч.1 ст.131 УК РФ). Решением суда подозреваемый отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Расследование уголовного дела продолжается.