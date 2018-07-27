Перед I чтением проекта об аккредитации визовых центров посовещаются с участниками рынка

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Перед первым чтением законопроекта об аккредитации визовых центров пройдут совещания с участниками рынка, опасаться массового закрытия этих учреждений не стоит. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"По словам Валерия Рязанского, ничего сверхъестественного в планах аккредитовать визовые центры в Российской Федерации нет, точно так же происходит и в других странах, поэтому говорить о каких-то печальных последствиях аккредитации, например, массовом закрытии этих центров, было бы неправильно", - сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Как отметил Рязанский, "авторы законопроекта сенаторы Константин Косачев и Олег Морозов предлагают юридически защитить права и интересы потребителей, в том числе их персональные данные от недобросовестных производителей этих услуг".

"Мне представляется, что аккредитация визовых центров, в случае, если пройдет после обсуждения с профессиональным сообществом и с учетом его мнения, поможет привести наши компании к международным стандартам работы", - цитирует Рязанского пресс-служба.

По его мнению, только взгляд профессионалов на данную ситуацию поможет избежать неприятных последствий как для рынка, так и для граждан.

"Валерий Рязанский напомнил, что, согласно порядку работы с документами в Государственной Думе, до выхода законопроекта на первое чтение будут проведены совещания и рабочие встречи с заинтересованными участниками рынка. Также в процессе работы над законопроектом будет обсуждаться и содержание нормативно-правовых актов, создание и изменение которых повлечет за собой принятие этого законопроекта", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечают в Совете Федерации, законопроектом также предполагается, что порядок аккредитации визовых центров определит правительство.

Законопроект о внесении изменений в ФЗ-114 "О порядке выезда и въезда в РФ" (в части определения требований к визовым сервисным центрам) был внесен в Госдуму сенаторами Константином Косачевым и Олегом Морозовым. Поправки предполагают возложение на МИД России функции по обязательной аккредитации всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз и ряд требований к их работе.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в четверг сообщила порталу "Интерфакс", что этим требованиям не соответствует ни один из работающих в России визовых центров. А потому принятие законопроекта приведет к закрытию центров и появлению очередей на получение виз.