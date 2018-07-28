Главные новости
В РоссииПроект закона об аккредитации визовых центров отозван из ГосдумыКультураСкончался писатель Владимир ВойновичВ миреМитинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Дальнем Востоке
В России

В Башкирии будут судить за издевательства руководителей сети реабилитационных центров

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении руководителей и сотрудников сети реабилитационных центров для людей с наркотической и алкогольной зависимостью, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Уголовное дело в отношении организованной группы лиц - жителей Башкирии - завершено и передано в органы прокуратуры", - сказал собеседник агентства в субботу.

По его данным, поводом для возбуждения уголовного дела стали подтвержденные факты "незаконного лишения свободы и истязаний" лиц, проходивших в этих центрах реабилитацию.

"В центрах существовало несколько видов содержания. Наиболее жесткий режим был в "мотивационных" подразделениях. Причем, в качестве "мотивации" к находящимся там людям применялись такие методы как лишение сна, обливание холодной водой зимой на улице. Людей жестоко избивали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, содержание в таких центрах было дорогостоящим. "Родственники содержащихся там лиц платили большие суммы денег для того, чтобы вылечить близких от пагубной зависимости. Но, как выяснилось, они оплачивали издевательства", - сказал он.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Башкирия
В России
Проект закона об аккредитации визовых центров отозван из ГосдумыПроект закона об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы
Однако его авторы заявили, что не собираются отказываться от самой идеиПодробнее
 Митинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Дальнем ВостокеМитинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Дальнем Востоке
Акция в Южно-Сахалинске не была согласованаПодробнее
 ЦИК отказала в проведении пенсионного референдумаЦИК отказала в проведении пенсионного референдума
В комиссии сочли, что предложенный КПРФ вопрос неконкретенПодробнее
 В Москве заочно арестовали троих обвиняемых в гибели лётчика Филипова в СирииВ Москве заочно арестовали троих обвиняемых в гибели лётчика Филипова в Сирии
Фигуранты дела объявлены в международный розыскПодробнее
Володин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингахВолодин заявил, что вопрос об улучшении пенсионной системы не решить на митингах
Спикер Госдумы также отметил, что избегать обсуждения проблем опасноПодробнее
 ФСИН проведет ревизию в колониях из-за сообщений о пытках заключенныхФСИН проведет ревизию в колониях из-за сообщений о пытках заключенных
Служба в частности проверит исправительные учреждения на наличие видеорегистраторовПодробнее
 ФАС предложила сделать обязательной предустановку российского софта на смартфонахФАС предложила сделать обязательной предустановку российского софта на смартфонах
По данным "Ъ", соответствующий закон должен быть разработан к апрелю 2019 годаПодробнее
 Гендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяцаГендиректор НПО им. Лавочкина Лемешевский арестован на два месяца
Глава дирекции предприятия Екатерина Аверьянова также взята под стражу по делу о мошенничествеПодробнее
 И.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницыИ.о. главреда российского Forbes Мазурин покинет пост с пятницы
На его место назначен главред приложения ForbesLife Андрей ЗолотовПодробнее
 Суд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничествеСуд арестовал бывшего замглавы МЧС Шлякова по делу о мошенничестве
Экс-чиновник обещал бывшему сенатору получить должность губернатора одного из регионовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 июля6 фото
27 июля
Фотохроника 27 июля
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Рейтинг российских знаменитостей10 фото
26 июля
Рейтинг российских знаменитостей
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПроект закона об аккредитации визовых центров отозван из ГосдумыКультураСкончался писатель Владимир ВойновичВ миреМитинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Дальнем ВостокеСпортЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболуВ миреЭкс-президент Армении Роберт Кочарян арестован на два месяцаВ РоссииЦИК отказала в проведении пенсионного референдума

Суд в Ереване освободил генсека ОДКБ после выплаты залога

Проект закона об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы

Проект закона об аккредитации визовых центров отозван из ГосдумыОднако его авторы заявили, что не собираются отказываться от самой идеи Подробнее

В Японии начали готовиться к приходу тайфуна "Джондари"

В Барнауле прошел митинг против пенсионной реформы

Порошенко увидел в РПЦ угрозу для Украины

Автокефалию украинской церкви он назвал вопросом национальной безопасности Подробнее

Что случилось этой ночью: суббота, 28 июля

Арест экс-президента Армении; финансовые трудности ООН; ЦСКА — обладатель Суперкубка; умер Владимир Войнович Подробнее

Два человека погибли в Калмыкии при столкновении четырех легковых машин и грузовика

Вице-премьер Борисов анонсировал новинки в области стратегического вооружения

На реконструкцию производства самолетов Ил-96-400М выделены 1,32 млрд рублей

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru