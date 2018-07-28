В Башкирии будут судить за издевательства руководителей сети реабилитационных центров

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Башкирии завершили расследование уголовного дела в отношении руководителей и сотрудников сети реабилитационных центров для людей с наркотической и алкогольной зависимостью, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Уголовное дело в отношении организованной группы лиц - жителей Башкирии - завершено и передано в органы прокуратуры", - сказал собеседник агентства в субботу.

По его данным, поводом для возбуждения уголовного дела стали подтвержденные факты "незаконного лишения свободы и истязаний" лиц, проходивших в этих центрах реабилитацию.

"В центрах существовало несколько видов содержания. Наиболее жесткий режим был в "мотивационных" подразделениях. Причем, в качестве "мотивации" к находящимся там людям применялись такие методы как лишение сна, обливание холодной водой зимой на улице. Людей жестоко избивали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, содержание в таких центрах было дорогостоящим. "Родственники содержащихся там лиц платили большие суммы денег для того, чтобы вылечить близких от пагубной зависимости. Но, как выяснилось, они оплачивали издевательства", - сказал он.