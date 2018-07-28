Три человека погибли в ДТП в Пермском крае

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Пермском крае с участием пяти легковых автомобилей унесла жизни трех человек, есть также пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в краевом Главном управлении МВД.

"В субботу в 16:10 по местному времени на трассе Пермь - Березники столкнулись два автомобиля "Форд Фокус", ещё три транспортных средства, избегая от столкновения, также попали в это ДТП", - сказали в Управлении.

В результате аварии три человека погибли, двоим потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства аварии уточняются.