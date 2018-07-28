При задержании нарушителя в Иркутске пострадали шестеро сотрудников полиции

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Семь человек, в том числе шестеро сотрудников полиции пострадали в результате автоаварии во время задержания нарушителя в Иркутске, сообщил в субботу "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Вечером в среду в районе Иркутского моста сотрудники ГАИ проводили мероприятия по задержанию нарушителя на автомобиле "Тойота", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе задержания произошло столкновение полицейских автомобилей и автомобиля "Форд".

Пострадали семь человек, в том числе шестеро полицейских.