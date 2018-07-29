Пьяный водитель сбил четверых детей и двух взрослых в Самарской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Полиция в Самарской области задержала нетрезвого водителя, который сбил группу детей и взрослого, они доставлены в медучреждение, сообщили "Интерфаксу" в региональном Главном управлении МВД.

Инцидент произошел вечером в субботу в Камышлинском районе.

"Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал на обочину и сбил четверых детей и двоих взрослых. Они госпитализированы в больницу", - сказал собеседник агентства.

Среди пострадавших детей пятилетняя, четырехлетняя девочки, двухлетние девочки и мальчик.

По словам источника в МВД, виновник дорожно-транспортного происшествия был нетрезв, он задержан, проводится проверка.

Водитель 1993 г. рождения управлял автомобилем "Шевроле".

"У госпитализированных уточняется характер травм, но известно, что угрозы их жизни нет", - добавил представитель полиции.