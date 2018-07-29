Жители тульского Кимовска почти три часа находились без воды

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В городе Кимовске Тульской области нарушение электроснабжения привело к аварии на водобзаборе и отключениям от водоснабжения более 1,3 тыс. домов, сообщило Главное управление МЧС по региону.

По данным ведомства, в субботу в 19:00 в оперативно-дежурную смену "Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области" поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения в Кимовске. Без водоснабжения осталось более 1300 домов различной этажности.

"Причиной стало отключение электроснабжения на Пронском водозаборе, питающем город", - отметили в пресс-службе.

В 21:40 водоснабжение было полностью восстановлено.

Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в районе происшествия работала оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Тульской области.

Население Кимовска составляет более 26 тыс. человек.