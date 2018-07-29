В Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет Главный военно-морской парад

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 29 июля в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада, сообщает сайт Кремля.

"В ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества, постановляю: провести 29 июля 2018 г., в День Военно-Морского Флота, в г. Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад", - говорится в документе.

Подготовка и проведение парада возложена на Минобороны России и другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые правительством РФ.

Правительству Санкт-Петербурга, согласно документу, поручено оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада.

В Главном военно-морском параде примут участие, в частности, большой противолодочный корабль "Североморск" и атомный подводный ракетный крейсер "Орел" Северного флота, ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", большой десантный корабль "Иван Грен", всего - более 40 кораблей.