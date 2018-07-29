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Один человек погиб при пожаре в двухэтажном доме в Уфе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Многоквартирный дом выгорел в Уфе, огонь повредил прилегающие постройки и унес жизнь человека.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре ул. Болотной поступило на пульт дежурного в субботу в 22:52 по местному времени (20:52 мск).

"По прибытию к месту вызова установлено, что открытым огнем горит двухэтажный бревенчатый дом на четыре квартиры размерами 8х12 м и кирпичный гараж размером 5х6 м", - говорится в сообщении.

В тушении огня были задействованы 5 единиц техники и 16 человек личного состава оперативных служб.

Пожар был локализован в 23:17, открытое горение ликвидировано в 23:24, в 04:25 работы по тушению, разбору и проливке конструкций завершены.

По данным информированного источника, на месте пожара было обнаружено тело мужчины 1940 года рождения, другой - 1956 года рождения с ожогами доставлен в городскую больницу № 18.

В настоящее время на месте происшествия работает дознаватель, причина возгорания а и материальный ущерб устанавливаются.

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Теги: Уфа, Башкортостан
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