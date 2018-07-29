Шесть новых кораблей пополнят Черноморский флот в этом году

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Черноморский флот до конца текущего года примет в свой состав шесть новых кораблей различных классов, сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

"До конца года мы примем еще шесть кораблей разных классов", - сказал Моисеев журналистам в Севастополе после праздничных мероприятий по случаю дня ВМФ.

"Это и малые ракетные корабли, и малые катера, патрульный корабль. Проходят заключительные этапы испытаний, рассчитываем в ближайшие месяцы их завершить", - заявил командующий ЧФ.