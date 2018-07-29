Десятилетний ребенок пострадал при жесткой посадке параплана в Калужской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В совершившем жесткую посадку параплане в Калужской области находилось два человека, пострадал один из них - десятилетний ребенок, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Ребенок госпитализирован в центральную районную больницу. В момент эвакуации он был в сознании", - отметил собеседник агентства.

Жесткая посадка моторного параплана произошла в воскресенье вечером в Малоярославецком районе Калужской области у села Спас-Загорье, его причины пока неизвестны.