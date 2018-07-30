Программа льготного автокредитования в России продлена до 2020 года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило программу льготного автокредитования до 2020 года, скидка для жителей Дальнего Востока увеличена до 25% стоимости приобретаемого автомобиля, соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте кабинета министров.

"В целях повышения доступности автомобилей российского производства для жителей Дальнего Востока скидка, предоставляемая в рамках социальных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в Дальневосточном федеральном округе, увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля. Это позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, общий объем финансирования программы составляет 15 млрд рублей.

Сообщается, что принятые решения позволят в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 100 автомобилей, 5800 из которых будут реализованы в Дальневосточном федеральном округе.

"Программа льготного автокредитования действует с 2015 года и предполагает предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета", - говорится в сообщении.