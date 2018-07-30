Пьяный мужчина обстрелял полицейских в Иркутске

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пьяный мужчина открыл стрельбу по полицейским из окна своего дома в Иркутске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.

"Мужчина, который, по всей видимости, нетрезв, ведет себя неадекватно, из окна собственного дома открыл стрельбу по проходившему мимо наряду полиции", - сказал источник.

Подробности инцидента и число пострадавших уточняется. "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением информации от МВД.

По словам источника, инцидент произошел спальном районе города. "Мужчина вел стрельбу из окна пятого этажа девятиэтажного жилого дома", - сказал собеседник агентства.