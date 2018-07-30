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Путин подписал закон об ужесточении наказания за проведение азартных игр без лицензии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс (УК) РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), усиливающих ответственность за незаконные азартные игры. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, изменения вносятся в ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). Уголовная ответственность устанавливается за организацию и (или) проведение азартных игр без полученной в установленном порядке лицензии на проведение таких игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне игорной зоны, а также за систематическое (т.е. более двух раз) предоставление помещений для этого. Определяются также нижние пределы штрафов, назначаемых за совершение преступлений, предусмотренных данной статьей УК.

За безлицензионную организацию азартных игр, в том числе с использованием интернета или иных средств связи, устанавливаются штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо обязательные работы от 180 до 240 часов, либо ограничение свободы до четырех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Еще более жесткие санкции предусмотрены за такие правонарушения, совершенные группой лиц по предварительному сговору или сопряженные с извлечением дохода в крупном размере: штраф увеличивается до 1 млн рублей, срок лишения свободы - до пяти лет.

Если лицом воспользовалось своим служебным положениеи и налицо доход в особо крупном размере, штраф составит до 1,5 млн руб., а лишиться свободы можно на шесть лет.

Депутаты уточнили, что доходом в крупном размере "признается доход, сумма которого превышает 1,5 млн рублей, а в особо крупном размере - 6 млн рублей".

Подписан также закон, которым вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Они, в частности, предусматривают за аналогичные нарушения наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 1,5 млн руб. с конфискацией игрового оборудования. Повторное правонарушение такого рода влечет увеличение штрафа до 2 млн руб.

Устанавливается административная ответственность - до 500 тыс. руб. - за предоставление помещений для незаконных организации и (или) проведения азартных игр; за нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, в игорном заведении либо привлечение организатором азартной игры таких лиц к работе в игорном заведении.

Кроме того, предусмотрены санкции за нарушение требований к местам распространения лотерейных билетов, в том числе электронных; установки лотерейных терминалов; за распространение (реализацию, выдачу) лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных билетов среди лиц, не достигших возраста 18 лет, либо прием лотерейных ставок от таких лиц, либо выплата, передача или предоставление им выигрышей.

С одного года до двух лет увеличивается срок давности привлечения к административной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр.

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Теги: Владимир Путин
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