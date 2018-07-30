Двое астраханцев по поддельным документам продали участок под речной порт на Волге за 50 млн рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Два жителя Астрахани стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с муниципальной землей, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления МВД РФ по региону в понедельник.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

"Участок, который подозреваемым удалось продать по поддельным документам, находится на берегу Волги, его площадь 42 тыс. кв. метров. Эту землю разрешено использовать только для строительства речного порта", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что подозреваемые сумели составить документы, согласно которым местному пенсионеру еще в 1952 году этот участок был передан в безвозмездное пользование советом муниципальных депутатов. Сам "землевладелец", проживающий в Астрахани, ничего не знал о своей элитной собственности.

По данным пресс-службы, земля кадастровой стоимостью свыше 49 млн рублей на основании поддельных документов по фиктивной сделке была продана одному из фигурантов дела.

Факт незаконной продажи земли выявили сотрудники управления ФСБ России по Астраханской области вместе с коллегами из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Оперативники задержали подозреваемых, они заключены под стражу. Решается вопрос о признании сделки с землей недействительной.