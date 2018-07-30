Новосибирские химики разработали высокооктановую добавку для бензина из соломы

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Ученые Института катализа имени Борескова (ИК, Новосибирск) разработали экологически чистое топливо, смешав бензин с веществом, полученным от переработки соломы и древесины, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

В качестве добавок химики использовали производные фурфурола - вещества, которое получается при смешивании отходов сельского хозяйства и лесопереработки с серной кислотой. Небольшая доля фурфурола содержится в сахаре, меде и некоторых продуктах.

"Сейчас мы находимся на этапе наработки топливных добавок и изучения влияния производных фурфурола на основные и эксплуатационные свойства автомобильного бензина. С большой вероятностью могу сказать, что в будущем в продажу выйдет экологичная высокооктановая добавка, полученная из простой соломы", - цитирует издание представителя лаборатории каталитических процессов переработки возобновляемого сырья Андрея Смирнова.

В результате экспериментов химики выделили два особо перспективных соединения, характеризующихся низким уровнем выброса токсичных соединений в отличие от обычных бензиновых добавок.

Отмечается, что продукты переработки фурфурола имеют большую теплотворную способность и повышают показатель экономичности двигателя по расходу горючего по сравнению со стандартными, порой токсичными аналогами - например, этанолом или монометиланилином.

Все производные фурфурола отличаются низкими температурами кристаллизации, что хорошо сказывается на стабильности и устойчивости бензина к минусовым температурам.