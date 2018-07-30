СКР возбудил уголовное дело из-за пожара с восемью жертвами в Сочи

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Сочи после пожара в частном доме, в результате которого погибли восемь человек, сообщили в СКР по Краснодарскому краю в понедельник.

"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в понедельник ранним утром загорелось здание по улице Просвещения, после чего пламя перешло на соседнюю постройку. В результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок, их личности выясняются.

Кроме того, в больницу для оказания медицинской помощи доставлено двое взрослых и 16-летний подросток. По предварительным данным, погибшие и пострадавшие являются гражданами СНГ.

По данным источника в оперативных службах Сочи, сгоревший дом был фактически частной мини-гостиницей. Огонь вспыхнул на первом этаже, в кафе, где нашли большинство погибших.