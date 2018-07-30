В Казани осудили насильника, надругавшегося в гостинице над двумя девочками и женщиной

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Суд в Казани вынес приговор 37-летнему жителю Атнинского района Алмазу Нуриеву, надругавшемуся над женщиной и двумя девочками-подростками в одной из казанских гостиниц, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

"Суд признал его виновным по двум статьям - пункту "б" части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), пункту "б" частей 2, 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 ноября пьяный Нуриев пришел в гостиницу "Кварт" Казани навестить знакомую, проживавшую в гостинице, однако не найдя ее, стал ходить по этажам и заглядывать в незапертые двери номеров.

В итоге в одном из номеров он надругался над двумя девочками, а в другом - над 37-летней женщиной, после чего покинул гостиницу.

Свою вину мужчина не признал. Приговор пока не вступил в законную силу.

Сообщалось также, что мужчина в 2014 году уже был приговорен к лишению свободы на срок 4 года и 9 месяцев за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.