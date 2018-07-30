В обитаемый отсек японского модуля МКС попала вода

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В японском модуле Международной космической станции (МКС) возникли проблемы с системой терморегулирования: в обитаемый отсек проникает вода.

Как пояснил в понедельник "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, японский модуль Kibo располагается в американском сегменте МКС.

"Из-за проблем с внутренней системой терморегулирования модуля происходит утечка чистой воды. Астронавты вынуждены бороться с подтоплением, используя бумажные салфетки и полотенца", - сказал источник.

Источник утечки пока найти пока не удается.

Ранее на американском сегменте МКС вышла из строя одна из систем удаления углекислого газа, астронавты вынуждены на орбите самостоятельно ее ремонтировать. В июне американские астронавты, не сумев подключить магистраль подачи кислорода в шлюзовом отсеке, лишились возможности экстренного выхода в открытый космос с борта станции.

Между тем на МКС и ранее возникали проблемы с системами жизнеобеспечения.

Как сообщалось, на американском сегменте неоднократно фиксировались утечки аммиака, в 2016 году возникла неисправность в блоке обработки технической воды (WPA). Тогда же в американском секторе сломалась система переработки мочи.

Кроме того, в начале 2016 года в американском сегменте МКС произошла крупная поломка, в результате которой вышел из строя контроллер вентилятора мотора на системе удаления углекислого газа CDRA.

В ноябре 2015 года на американском сегменте МКС отказал канал питания, его ремонт потребовал несколько месяцев.

Неоднократно выходил из строя туалет. В 2009 году Центр управления полетами NASA порекомендовал астронавтам повесить на дверь уборной табличку "Не работает". Туалет на станции неоднократно чинили осенью и летом 2008 года.