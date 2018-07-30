В России

В Омске возбудили дело после падения пятерых рабочих на предприятии "Транснефти"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Омске возбудили уголовное дело по факту падения с высоты пятерых работников, проводивших малярные работы на одном из предприятий, сообщает СУ СКР по Омской области.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Пятеро рабочих ООО "Спецстройсервис" упали с высоты 15-20 метров. По информации пресс-службы, они проводили малярные работы внутри нефтяной цистерны на территории предприятия "Транснефть-Западная Сибирь". Все пять пострадавших были госпитализированы.

"Трое рабочих находятся в тяжелом состоянии, состояние других оценивается как средней тяжести", - уточняется в сообщении.

Следователи намерены выяснить, кто является ответственным за соблюдение правил безопасности при проведении работ. Действиям этих лиц будет дана правовая оценка.

Как сообщалось, 28 июля на предприятии обрушились строительные леса, в результате чего рабочие упали и получили травмы.

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Теги: Омск, Транснефть
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