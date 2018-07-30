Под Воронежем катер наехал на купавшегося мужчину

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Полицейские проводят проверку по факту наезда катера на мужчину, купавшегося в реке Воронеж, сообщает пресс-служба ГУ МВД по области в понедельник.

По предварительным данным, неизвестный в субботу вечером, управляя катером, совершил наезд на 21-летнего мужчину, плававшего в реке в селе Чертовицы.

"В результате пострадавший с переломом ноги и повреждениями мягких тканей был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также проводятся оперативно-розыскных мероприятий с целью установить личность водителя судна, отмечает ведомство.