"Победа" собралась расширить авиапарк за счет 30 Boeing-737MAX8

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует заказать 30 самолетов нового поколения Boeing-737MAX8, следует из материалов системы "СПАРК-Маркетинг".

Согласно отраженной в системе конкурсной документации, "Победа" ищет консультанта для согласования сделки по покупке лайнеров по схеме обратного лизинга (sale-leaseback). Такая схема предполагает, что перевозчик сперва заключает прямой договор на поставку самолетов с их производителем, а затем переуступает их лизинговой компании, обязуясь впоследствии взять технику в лизинг.

Предполагается, что договор на Boeing-737MAX8, вмещающих до 162 пассажиров, по желанию заказчика можно будет конвертировать в покупку более вместительных машин семейства - 737MAX8-200 (в одноклассной компоновке рассчитаны на 200 человек) и 737MAX10 (до 230 пассажиров).

Четвертое поколение Boeing-737

Boeing-737-MAX - четвертое поколение самолетов Boeing-737, созданное для замены семейства Boeing-737 Next Generation. В парке "Победы" сейчас 20 Boeing-737-800 NG, рассчитанных на 189 пассажиров, к 2020 г. по действующим контрактам поступят еще 10 таких машин. В конце прошлого года гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков заявлял, что компания ведет переговоры по новым поставкам, в том числе и по Boeing-737MAX.

"В 2019 году заканчивается производство Boeing-737-800, начинается выпуск следующего поколения - будет выпускаться только Boeing-737MAX. Конечно, мы смотрим на эту модель, на ее эффективность, ведем переговоры", - объяснял он.

В конце июля источник "Интерфакса" сообщал, что "Победа" договорилась с Boeing о заказе 15 Boeing-737MAX. Их поставка запланирована с осени 2019 года, говорил собеседник агентства. Официально в авиакомпании тогда сообщили, что "рассматривают возможность в будущем пополнить флот новыми самолетами Boeing 737MAX", но детали возможной сделки оглашать не стали.

Стратегия развития

Действующая стратегия развития "Победы" была разработана для ее предшественника - авиакомпании "Добролет", которая из-за санкций ЕС в 2014 году остановила деятельность. Стратегия "Добролета" предполагала увеличение флота к 2018 г. до 40 самолетов, но у "Победы" к этому моменту было только 16 судов. Вместе с тем сообщалось, что "Победа" наняла BCG для разработки новой стратегии на период 2019-2023 гг.: по данным "Интерфакса", она еще не утверждена. В мае этого года глава "Аэрофлота" Виталий Савельев говорил, что "Победа" должна иметь в своем флоте около 50 машин, не уточняя при этом сроков.