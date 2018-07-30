Министру обороны РФ разрешили иметь 11 заместителей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил иметь в Министерстве обороны 11 заместителей главы ведомства, в том числе двух первых заместителей министра. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить иметь в министерстве обороны РФ 11 заместителей министра, в том числе двух первых заместителей министра, одного статс-секретаря - заместителя министра, одного заместителя министра - начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ и одного заместителя министра - руководителя аппарата министра", - говорится в документе.

Новый замминистра будет организовывать военно-политическую работу в Вооруженных силах.

Сейчас у министра обороны РФ десять заместителей.