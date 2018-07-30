Путин обещал обсудить строительство метро в Красноярске с правительством

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вопрос строительства в Красноярске метро будет вынесен на обсуждение с правительством, Минфином и другими ведомствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с президентом врио губернатора Красноярского края Александр Усс поднял тему строительства в Красноярске метрополитена. "Учитывая, что тема финансово емкая, естественно, она просто уходит. Я опасаюсь, что она может уйти в никуда. Я отдаю себе отчет, что на самом деле 65 млрд - это серьезная сумма. Мне кажется, мы могли бы к этому подойти, может быть, с иных позиций - комплексное решение по скоростным видам городского транспорта (где-то электричка, где-то есть новые скоростные трамваи), с тем, чтобы это не стало домашним заданием чисто Красноярского края", - сказал Усс.

Путин в свою очередь отметил, что "эта тема не должна умереть".

"Давайте к ней вернемся. Подъезжайте, мы поговорим с участием правительства, Минфина, со всеми коллегами, которые занимаются пространственным развитием... Здесь есть о чем поговорить", - сказал президент.

В феврале во время визита в Красноярск президент не исключил, что в городе появится метро. Эту тему тогда также поднял Усс, обратив внимание, что строительство метро в Красноярске остановлено с 1990-х годов, но в проект уже вложено 12 млрд рублей. Он заметил, что потребуется порядка 60 млрд рублей и не менее пяти лет на строительство метрополитен.