Главные новости
В миреПредполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины выдан РоссииВ РоссииПатриарх назначил и.о. гендиректора "Софрино" после увольнения ПархаеваВ РоссииКПРФ переформулирует вопрос для референдума об изменении пенсионного возраста
В России

Путин обещал обсудить строительство метро в Красноярске с правительством

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Вопрос строительства в Красноярске метро будет вынесен на обсуждение с правительством, Минфином и другими ведомствами, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с президентом врио губернатора Красноярского края Александр Усс поднял тему строительства в Красноярске метрополитена. "Учитывая, что тема финансово емкая, естественно, она просто уходит. Я опасаюсь, что она может уйти в никуда. Я отдаю себе отчет, что на самом деле 65 млрд - это серьезная сумма. Мне кажется, мы могли бы к этому подойти, может быть, с иных позиций - комплексное решение по скоростным видам городского транспорта (где-то электричка, где-то есть новые скоростные трамваи), с тем, чтобы это не стало домашним заданием чисто Красноярского края", - сказал Усс.

Путин в свою очередь отметил, что "эта тема не должна умереть".

"Давайте к ней вернемся. Подъезжайте, мы поговорим с участием правительства, Минфина, со всеми коллегами, которые занимаются пространственным развитием... Здесь есть о чем поговорить", - сказал президент.

В феврале во время визита в Красноярск президент не исключил, что в городе появится метро. Эту тему тогда также поднял Усс, обратив внимание, что строительство метро в Красноярске остановлено с 1990-х годов, но в проект уже вложено 12 млрд рублей. Он заметил, что потребуется порядка 60 млрд рублей и не менее пяти лет на строительство метрополитен.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Красноярск
В России
Суд наложил арест на активы и счета 24 компаний по делу братьев МагомедовыхСуд наложил арест на активы и счета 24 компаний по делу братьев Магомедовых
Среди названных на заседании компаний оказались четыре предприятия группы "Fesco"Подробнее
 Патриарх Кирилл назначил и.о. гендиректора "Софрино" после увольнения ПархаеваПатриарх Кирилл назначил и.о. гендиректора "Софрино" после увольнения Пархаева
Новый руководитель производства икон и церковного облачения - один из создателей автоматизированных систем боевого управления Вооруженными силамиПодробнее
 КПРФ переформулирует вопрос для референдума об изменении пенсионного возрастаКПРФ переформулирует вопрос для референдума об изменении пенсионного возраста
В партии решили не обжаловать решение ЦИК об отказе в референдуме, чтобы не терять времениПодробнее
 Военные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в ПетербургеВоенные опровергли информацию об инциденте с катером во время парада в Петербурге
Ранее некоторые СМИ сообщали, что во время парада катер врезался в опору мостаПодробнее
Патриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора ПархаеваПатриарх Кирилл снял со всех должностей церковного администратора Пархаева
Он много лет возглавлял предприятие "Софрино", управлял гостиницей "Даниловская" и курировал патриаршие резиденцииПодробнее
 В центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возрастаВ центре Москвы прошел митинг против повышения пенсионного возраста
Организаторы акции пообещали устроить осенью "марш миллионов" в российских регионахПодробнее
 Суд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пыткахСуд в Ярославле арестовал восьмого сотрудника колонии по делу о пытках
Под стражу взят младший инспектор ИК-1Подробнее
 Проект закона об аккредитации визовых центров отозван из ГосдумыПроект закона об аккредитации визовых центров отозван из Госдумы
Однако его авторы заявили, что не собираются отказываться от самой идеиПодробнее
 Митинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Дальнем ВостокеМитинги против изменения пенсионного законодательства прошли на Дальнем Востоке
Акция в Южно-Сахалинске не была согласованаПодробнее
 ЦИК отказала в проведении пенсионного референдумаЦИК отказала в проведении пенсионного референдума
В комиссии сочли, что предложенный КПРФ вопрос неконкретенПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фестиваль "Архстояние-2018"7 фото
30 июля
Фестиваль "Архстояние-2018"
День ВМФ в России8 фото
29 июля
День ВМФ в России
Лучшие фото недели10 фото
27 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПредполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины выдан РоссииВ РоссииПатриарх назначил и.о. гендиректора "Софрино" после увольнения ПархаеваВ РоссииКПРФ переформулирует вопрос для референдума об изменении пенсионного возрастаВ миреЭкс-посол США Макфол заявил о крахе своей научной карьеры из-за российских санкцийЭкономикаПрограмма льготного автокредитования в России продлена до 2020 годаВ миреСпециалисты не смогли выяснить причину исчезновения малайзийского "Боинга" 

Джигарханян через суд потребовал от бывшей жены несколько миллионов рублей

Годовой темп прироста инвестиций во II квартале составил 2,5-3,5%

Высокопоставленному чиновнику в Китае предъявили обвинения в коррупции

Следствие задумалось о снятии арестов со счётов компаний по делу братьев Магомедовых

Топливо в аэропорту "Внуково" за месяц подорожало на 4,5%

Немецкие фермеры попросили 1 млрд евро для покрытия ущерба от жары

Испания попросила у ЕК дополнительную помощь из-за притока мигрантов

Путин поручил провести в 2020 году мероприятия памяти погибших в Чечне десантников

Caterpillar во 2-м квартале увеличила прибыль в два раза

В FESCO сообщили о трудностях в работе из-за ареста счетов по делу Магомедовых

Путин обещал обсудить строительство метро в Красноярске с правительством

Четыре НПФа группы "Будущее" подали иск к "Промсвязькапиталу" почти на 4 млрд рублей

Адвокат попросила госзащиту для избитого в ярославской колонии заключенного

Почти 400 тысяч британцев потребовали референдум по окончательным условиям Brexit

Скончался актер Сергей Шеховцов

Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины выдан России

Предполагаемый организатор контрабанды кокаина из Аргентины выдан РоссииАндрей Ковальчук доставлен в спецблок "Матросской тишины" Подробнее

В Таджикистане ликвидировали троих причастных к наезду на группу иностранцев

Дело экс-супруги Джигарханяна передали в суд

Крыло упавшего в Калужской области параплана сложилось от сильного ветра

Путин увеличил число заместителей главы Минобороны РФ до 11

Минэкономразвития предложило продлить крымскую целевую программу до 2022 года

Ведомство выступило за увеличение финансирования программы на 37 млрд руб Подробнее

В Москве открылась первая платформа, которая свяжет МЦК с железными дорогами

В московском метро запущен тематический поезд ЦСКА

Суд в Салониках удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче Винника

Суд в Салониках удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче ВинникаКонечное решение о выдаче Винника России или Франции примет Минюст Греции Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru